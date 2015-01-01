ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مايكروسوفت تكشف عن مشكلة بـ"ويندوز 10" وتُحذر مستخدميها

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:12 م
مايكروسوفت تكشف عن مشكلة بـويندوز 10 وتُحذر مستخدميها
مايكروسوفت - ارشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن مشكلة تُعيق مستخدمي ويندوز 10 وتحذر مستخدميها منها وفقا لما ذكره موقع "فوربس".

فقد أبلغ موقع "ويندوز لاتست" الشركة عن وجود ثغرة في آخر تحديث لنظام "ويندوز 10" (KB4501375)، وأنها قد تضر خدمة إدارة الاتصال عن بُعد (RASMAN).

وتتعلق المشكلة بشبكات "VPN"، إذ أن خدمة إدارة الاتصال عن بُعد تعمل على اتصال "ويندوز 10" بالإنترنت، وهي مهمة أساسية لكي تعمل خدمات "VPN" بشكل طبيعي.

كما أوضحت "مايكروسوفت" إن المشكلة تؤثر فقط على نظام التشغيل "ويندوز 10 1903"، وهو أحدث إصدار من النظام الأساسي. وهو الأمر الذي يواجهه ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت حذرت مؤخرًا من وجود خطأ تقني في "ويندوز 10"، والذي يتسبب في إيقاف تشغيل الحاسب الآلي بصورة متكررة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
-
x
18:00
-
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس