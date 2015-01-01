مايكروسوفت تكشف عن مشكلة بـ"ويندوز 10" وتُحذر مستخدميها

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن مشكلة تُعيق مستخدمي ويندوز 10 وتحذر مستخدميها منها وفقا لما ذكره موقع "فوربس".





فقد أبلغ موقع "ويندوز لاتست" الشركة عن وجود ثغرة في آخر تحديث لنظام "ويندوز 10" (KB4501375)، وأنها قد تضر خدمة إدارة الاتصال عن بُعد (RASMAN).





وتتعلق المشكلة بشبكات "VPN"، إذ أن خدمة إدارة الاتصال عن بُعد تعمل على اتصال "ويندوز 10" بالإنترنت، وهي مهمة أساسية لكي تعمل خدمات "VPN" بشكل طبيعي.





كما أوضحت "مايكروسوفت" إن المشكلة تؤثر فقط على نظام التشغيل "ويندوز 10 1903"، وهو أحدث إصدار من النظام الأساسي. وهو الأمر الذي يواجهه ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم.





جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت حذرت مؤخرًا من وجود خطأ تقني في "ويندوز 10"، والذي يتسبب في إيقاف تشغيل الحاسب الآلي بصورة متكررة.