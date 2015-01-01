السفير الأمريكي بالخرطوم: حذف السودان من قائمة الإرهاب قريبا
أعلن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، ستيفن كوتيسيس، الأحد، عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبحت وشيكة.
وأعرب السفير الأمريكي عن سعادته بهذا التطور،
وقال في تصريح صحفي، إنه تم رفع العقوبات الأمريكية عن السودان منذ العام 2017م، لكن
الفساد وسوء الإدارة في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير حجبا منافع ذلك القرار،
بحسب شبكة "الشروق" السودانية.
ولكن السفير، قال إن "القرار بشأن
رفع اسم السودان من قائمة الارهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في
الاتفاق وإحلال السلام في دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)".
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
قد اتفقا أول، أمس الجمعة، على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين
لمدة 3 سنوات.
ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية. كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
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