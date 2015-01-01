ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استعجال تحريات المباحث حول ضبط مقاول ونجله أثناء تنقيبهما عن الآثار بالخليفة

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:09 م
استعجال تحريات المباحث حول ضبط مقاول ونجله أثناء تنقيبهما عن الآثار بالخليفة
Advertisements
طباعة
داليا عادل
 
Advertisements
استعجلت نيابة الخليفة تحريات المباحث، في واقعة ضبط مقاول ونجله وعاملين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن ضباط مباحث وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بقيادة المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث، من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب"، ونجله، وعاملين، حال حفرهم داخل عقار محل سكن المتهم الأول "ملكه"، وعُثر بداخله على حفرة قطرها متر بعمق 4 أمتار، أدوات تنقيب عبارة عن "دلو"، منشار كهربائي، بكرة حديدية، حبل".

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
Advertisements
المزيد عن: تحريات المباحث الخليفة التنقيب عن الاثار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
-
x
18:00
-
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس