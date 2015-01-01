استعجال تحريات المباحث حول ضبط مقاول ونجله أثناء تنقيبهما عن الآثار بالخليفة
الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:09 م
داليا عادل
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استعجلت نيابة الخليفة تحريات المباحث، في واقعة ضبط مقاول ونجله وعاملين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكن ضباط مباحث وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بقيادة المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث، من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب"، ونجله، وعاملين، حال حفرهم داخل عقار محل سكن المتهم الأول "ملكه"، وعُثر بداخله على حفرة قطرها متر بعمق 4 أمتار، أدوات تنقيب عبارة عن "دلو"، منشار كهربائي، بكرة حديدية، حبل".
وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
وتمكن ضباط مباحث وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بقيادة المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث، من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب"، ونجله، وعاملين، حال حفرهم داخل عقار محل سكن المتهم الأول "ملكه"، وعُثر بداخله على حفرة قطرها متر بعمق 4 أمتار، أدوات تنقيب عبارة عن "دلو"، منشار كهربائي، بكرة حديدية، حبل".
وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
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