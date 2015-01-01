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البرهان: سيتم حل المجلس العسكري السوداني بعد تكوين المجلس السيادي

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:07 م
البرهان: سيتم حل المجلس العسكري السوداني بعد تكوين المجلس السيادي
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المزيد عن: مجلس سيادي حل المجلس العسكري السوداني البرهان
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