رئيس "النيابة الإدارية": التعاون بين الهيئة ومجلس الدولة يكفل تحقيق العدالة الناجزة



وضم الوفد كلٍ من المستشار محمد حسام الدين، رئيس هيئة مفوضي الدولة وعضو المجلس الخاص، ولمستشار أنور خليل، رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص، المستشار أحمد عبد التواب، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية وعضو المجلس الخاص، بجانب لمستشار محمد مبارك، رئيس دائرة بالمحكمة الإدارية العليا، ولمستشار طه عبده كرسوع، رئيس دائرة بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك لتهنئة رئيس هيئة النيابة الإدارية بتوليه منصبه الجديد، مؤكدين على أهمية الدور الذي تضطلع إليه النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة داخل منظومة العدالة المصرية ومكافحة الفساد المالي والإداري.



ومن جانبه حرص المستشار عصام المنشاوي على التأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة والتعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية وبمقر رئاسة الهيئة ظهر اليوم وفدًا رفيع المستوى من قضاة مجلس الدولة.