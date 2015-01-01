وزير الخارجية البريطانى: سنحاسب المسؤول عن التسريبات المسيئة لترامب

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت، إنه لا يتفق مع سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة بعد أن أظهرت مذكرات تم تسريبها أن "كيم داروش" وصف إدارة ترامب بأنها غير فعالة وغير كفء.





ووفقاً لصحيفة "جارديان"، أوضح هانت أنه من المهم للدبلوماسيين أن يكونوا قادرين على إعطاء آراء صريحة للوزراء، مضيفًا أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة جدًا" على من المسؤول عن التسريب، في حال اكتشافهم.