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الزمالك يطلب مليون دولار لبيع حمدي النقاز

الإثنين 08/يوليه/2019 - 01:03 م
الزمالك يطلب مليون دولار لبيع حمدي النقاز
حمدي النقاز
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هاني عصام
 
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طلب مسئولو نادي الزمالك الحصول على مبلغ مليون دولار نظير رحيل التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق في الموسم المقبل بعد الاستقرار على وضعه ضمن قائمة الراحلين.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب دفع مبلغ 750 ألف دولار في الموسم الماضي نظير شرائه من نادي النجم الساحلي التونسي وتحقيق مكسب مادي من ورائه بسبب مشاركته بشكل مستمر مع الفريق.

إدارة الزمالك تلقت بعض العروض للاعب من أندية تونسية في الأيام الماضية لكنها لم تصل للمستوى المادي المطلوب والذي يلقى قناعة الإدارة.

وأجل مسئولو الزمالك الإعلان عن قائمة الراحلين إلى ما بعد نهاية بطولة الدوري لعدم تشتيت ذهن اللاعبين والاستفادة من كل العناصر المقيدة في الفريق للحاجة إليهم.

ويخوض الزمالك 3 مباريات بعد إستئناف بطولة الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي ولا بديل عن تحقيق الانتصار فيهم إذا ما أراد الفريق حصد بطولة الدوري.
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