الأربعاء فتح باب الطعون.. ننشر الجدول الزمنى لانتخابات التجديد النصفى للأطباء





أعلنت اللجنة الانتخابية لنقابة الأطباء عن الجدول الزمنى لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة "النقابة العامة والنقابات الفرعية" ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين والمقرر إجراؤها أكتوبر المقبل.وتفتح اللجنة الانتخابية لنقابة الأطباء يوم الأربعاء المقبل باب الطعون على المرشحين بمقاعد التجديد النصفى للنقابة، ويستمر باب الطعون حتى يوم الأحد 14 يوليو الجارى.وأوضحت اللجنة أنه يتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد الطعون يوم 24 يوليو الجارى، كما سيتم فتح باب التنازلات ابتدءًا من 25 يوليو إلى 29 يوليو، على أن يتم إعلان القائمة النهائية يوم 8 أغسطس.يذكر أن العملية الانتخابية ستكون فى الاسبوع الثانى من اكتوبر القادم "الجمعة 11 أكتوبر 2019".