إسرائيل تعلن إسقاط طائرة بدون طيار عبرت من غزة

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صرح الجيش الإسرائيلي انه أسقط طائرة بدون طيار عبرت أراضيها من قطاع غزة، مضيفا انه استعاد الطائرة وأخذها لفحصها اليوم الاثنين.



لم يكن هناك تعليق من غزة. من المعروف أن قادة حماس قاموا بتطوير برنامج بدون طيار بمساعدة إيرانية. عادةً ما تستخدم الطائرات بدون طيار للاستطلاع على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، ومن غير الواضح ما إذا كانت لديها القدرة على تنفيذ هجمات.



ويأتي هذا الحادث وسط توترات منخفضة المستوى على طول الحدود حيث لا تزال إسرائيل وغزة تحاولان الحفاظ على هدنة غير رسمية طويلة الأجل بينهما.



وقد شملت الاحتجاجات الأخيرة اطلاق شبان فلسطينيين بالونات حارقة باتجاه الأراضي الزراعية الإسرائيلية. واقترب آخرون من السياج شديد الحراسة في عدة مواقع واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية.

