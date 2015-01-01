موعد وصول نيمار الى برشلونة لإنهاء التعاقد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين إن نجم منتخب نيمار دا سيلفا ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يدرس السفر إلى كتالونيا لانهاء تعاقده مع برشلونة.





وأوضحت الصحيفة الاسبانية "موندو ديبورتيفو"، أن نيمار ينوي هذا الاسبوع السفر إلى برشلونة لانه يريد سرعة في انتقاله للفريق للبلوجرانا وان يبحث عن منزل له في المدينة.





وأشارت إلى أن عودة نيمار لفريق برشلونة صعبة للغاية، وانها تفتد إلى تفاهم بين ادارتي برشلونة وسان جيرمان، خاصة وأن اللاعب توصل لاتفاق شخصي مع البلوجرانا.





يذكر أن نيمار دا سيلفا غادر برشلونة، موسم 2017، بعد دفع باريس جيرمان 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.