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سر جلسة لاسارتي مع رمضان صبحي و3 لاعبين بالأهلي

الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:56 م
سر جلسة لاسارتي مع رمضان صبحي و3 لاعبين بالأهلي
لاسارتي
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علي نبوي
 
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عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الرباعي رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور اجايي وأحمد الشيخ، لاعبي الفريق بعد المران الجماعي صباح اليوم.

 

وحرص لاسارتي خلال اجتماعه مع اللاعبين الأربعة علي شرح العديد من الأمور الفنية والخططية بهدف الوصول بهم وبجميع اللاعبين إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية.

 

ويخوض الاهلي مباراة ودية في السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق «سوكر سمارت» على ملعب «لافينكا» الذي يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره بمدينة «اليكانتي» الإسبانية.

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