نائب محافظ القليوبية تبحث تجهيزات المراكز التكنولوجية بـ6 مدن (صور)

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عقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا بديوان عام المحافظة لبحث التجهيزات اللازمة للمراكز التكنولوجية المقامة تحت الانشاء بمدن قها والخصوص وكفر شكر وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية، وذلك بحضور رؤساء المدن المعنين ومديير متابعه المراكز التكنولوجية ومسئول وزارة التخطيط ومديري الادارات الهندسية بتلك المدن.



وتضمن الاجتماع مناقشة التقسيم السكنى وحصر الكم التراكمى لعدد الملفات لكل نوع خدمة وذلك عن الاعوام السابقة لكل ادارة مع عرض حصر الخدمات والتى تقدم بكل مدينة مع ابراز الرسوم المطلوبة لكل خدمة على حدة.



وأكدت "ريان"، علي ضرورة احضار هياكل العناوين بالصوره الصحيحة مقارنه بالرخص القديمة وكذلك ترشيح الاشخاص المؤهلين للعمل بهذه المراكز وحضور التدريب الاساسي المقدم من وزاره التخطيط والذى يعتمد التدريب علي اساسيات الحاسب الالي تمهيدا لبدء العمل بهذه المراكز



