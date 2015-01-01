"الجنائية الدولية" تدين نتاجاندا في الكونغو بارتكاب جرائم حرب
الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:57 م
ترجمة: دينا الشريف
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أدان القضاة في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين "بوسكو نتاجاندا" القائد العسكري الكونغولي السابق بتهمة ارتكاب أعمال وحشية من بينها القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال.
وأدين نتاغاندا اليالغ 45 عامًا، بسبب أعماله المرتكبة بينما كان قائدًا لميليشيا اتحاد الوطنيين الكونغوليين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة 2002-2003.
وسيتم تحديد الحكم في جلسة لاحقة.
وأدين نتاغاندا اليالغ 45 عامًا، بسبب أعماله المرتكبة بينما كان قائدًا لميليشيا اتحاد الوطنيين الكونغوليين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة 2002-2003.
وسيتم تحديد الحكم في جلسة لاحقة.
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