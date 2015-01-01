السيسي: الأفارقة لديهم مزيد من الحماسة والتفاؤل لتحقيق التكامل فيما بينهم
الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:56 م
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من مواجهة التحديات الإقليمية فرصة من أجل تطوير المشروعات الاقتصادية والدولية في قارتنا الأفريقية.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في القمة التنسقية بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، إلى أن دول القارة االأفريقية لديهم مصالح مشتركة، فهناك مزيد من الحماسة والتفاؤل من أجل مزيد من التعاون، وتحقيق التكامل بين الأفارقة.
وأضاف أن هناك نظرة استراتيجية سياسية للقارة الأفريقية، منوهًا بأن القارة تطلق عدد من المبادرات سعيًا وراء توفير عدد من فرص العمل للشباب الأفريقي.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في القمة التنسقية بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، إلى أن دول القارة االأفريقية لديهم مصالح مشتركة، فهناك مزيد من الحماسة والتفاؤل من أجل مزيد من التعاون، وتحقيق التكامل بين الأفارقة.
وأضاف أن هناك نظرة استراتيجية سياسية للقارة الأفريقية، منوهًا بأن القارة تطلق عدد من المبادرات سعيًا وراء توفير عدد من فرص العمل للشباب الأفريقي.
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