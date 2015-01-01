روسيا تصف التلفاز الجورجي ضد بوتين: حيلة لعرقلة العلاقات

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أدانت روسيا اليوم الاثنين مذابح فاضحة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدمها مقدم تلفزيوني جورجي ووصفتها بأنها استفزاز سياسي غير مقبول من جانب القوى الراديكالية التي تهدف إلى إفساد العلاقات.



وبثت محطة تليفزيون روستافي 2 الجورجية يوم الأحد برنامجًا يسمى بوست سكريبتوم، استخدم خلاله المذيع الجورجي "جابونيا"، لغة مسيئة لإهانة بوتين والشعب الروسي بيانيًا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نعتبر هذا (الهجوم اللفظي) استفزازًا علنيًا آخر للقوات الجورجية المتطرفة المصممة لتقويض العلاقات الروسية الجورجية".



وتعرضت العلاقات بين جورجيا وروسيا لضغط شديد في الأسابيع الأخيرة بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للكرملين في تبليسي عندما ألقى المشرع الروسي سيرجي جافريلوف، بدعوة من برلمانيين محليين مؤيدين للحكومة، كلمة أمام المجلس من رئيس البرلمان الروسي.



وألقى الرئيس الجورجي "سالومي زورابيشفيلي" باللوم على موسكو في الاضطرابات التي أعقبت ذلك، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المحتجين والصحفيين.



وقال العديد من الجورجيين الذين خرجوا إلى الشوارع إنهم غاضبون من استمرار وجود القوات الروسية على الأراضي الجورجية بعد أن خاض البلدان حربًا قصيرة في عام 2008 فازت بها موسكو.



ورد الكرملين على الاضطرابات بتعليق رحلات الركاب بين البلدين، وهي خطوة قال إنها ضرورية لحماية المواطنين الروس من ما وصفته بانهيار خطير للمشاعر المعادية لروسيا.



كما شددت السلطات الروسية القيود على واردات النبيذ الجورجية.



