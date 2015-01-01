إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكفر شكر

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أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين فكهاني ونجار مسلح، بسبب حادث تصادم توك توك بفرش فاكهة في سوق قرية كفر منصور مركز كفر شكر بالقليوبية.





تلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفرشكر بلاغا من مستشفى كفر شكر المركزي، بوصول "رامي. ش. ع" بائع فاكهة مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وجري تحويله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفرشكر وبسؤال المصاب اتهم كل من "يحيى. ع" نجار مسلح ووالده "عبد المجيد. ي. ا" بالمعاش وشقيقه "محمد. ع. ي" عامل ووالدته "صبحية. ا. ع" ربة منزل وجميعهم مصابون بإصابات مختلفة بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.



تبين من التحريات أنه حال سير الأول بمركبة التوك توك قيادته بناحية شارع السوق بذات القرية اصطدم بفرش الفاكهة الخاص بالمجني عليه فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأول بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابته وتدخل على آثرها باقي المصابين لمناصرته وتعدى كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين واتهموا المجني عليه بإحداث ما بهم من إصابات.



جرى بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4357 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019م، ونقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



