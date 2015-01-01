"سيدة العمرانية".. تشاجر معها زوجها فألقت نفسها من الطابق الثاني
الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:48 م
إيمان عبد العاطي
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ألقت ربة منزل نفسها من شرفة شقتها بالطابق الثاني، بأحد العقارات بمنطقة العمرانية، إثر نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة، الرائد مصطفى عبد الله رئيس وحدة مباحث القسم، والنقيب عصام الشناوي معاون مباحث القسم، لمكان البلاغ لسماع أقوال زوج المصابة وجيرانها، وشهود العيان على الواقعة.
وكشفت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة إلى أن المصابة دائمة التشاجر مع زوجها لوجود خلافات زوجية بينهما، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهما ألقت على إثرها نفسها من شرفة شقتها بالطابق الثاني، لتتخلص من حياتها، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول سقوطها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة، الرائد مصطفى عبد الله رئيس وحدة مباحث القسم، والنقيب عصام الشناوي معاون مباحث القسم، لمكان البلاغ لسماع أقوال زوج المصابة وجيرانها، وشهود العيان على الواقعة.
وكشفت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة إلى أن المصابة دائمة التشاجر مع زوجها لوجود خلافات زوجية بينهما، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهما ألقت على إثرها نفسها من شرفة شقتها بالطابق الثاني، لتتخلص من حياتها، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول سقوطها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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