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مصرع 29 في حادث تصادم حافلة قبالة الطريق السريع بالهند

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:38 ص
مصرع 29 في حادث تصادم حافلة قبالة الطريق السريع بالهند
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مـحــمد حســــــــــين
 
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قالت الشرطة الهندية، إن حافلة انقلبت على واحد من أكثر الطرق ازدحاما في الهند في وقت مبكر يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل.

ووفقًا للشرطة، يشتبه في أن سائق الحافلة قد نام قبل أن تصطدم الحافلة ذات الطابقين بفاصل وتسقط في فجوة بين جسرين على طريق يامونا السريع من دلهي إلى أجرا.

كانت الحافلة تقل نحو 50 شخصًا من نيودلهي إلى لكناو، بولاية أوتار براديش، عندما وقع الحادث في حوالي الساعة 4.15 صباحًا.

وذكرت الشرطة، أنها سقطت على ارتفاع أكثر من 12 مترا (40 قدما) في نهر أسفل الطريق، مما أدى إلى سحق السطح العلوي للحافلة، وأدت المياه إلى تعقيد جهود الإنقاذ.

وكما أورد موقع "heraldlive"، أكد قاضي مقاطعة أجرا، إن جي رافي كومار: "مات تسعة وعشرون شخصًا وأصيب 18 آخرون في مكان الحادث".

يعد طريق يامونا السريع الممتد بطول 165 كيلومترًا من دلهي إلى أجرا أطول طريق سريع مؤلف من ستة حارات في الهند ويُقتل نحو 900 شخص على الطريق منذ افتتاحه في العام 2012، وفقاً للسلطات.

كما يُقتل أكثر من 150 ألف شخص سنويًا على طرق الهند، التي تشتهر بضعف البنية التحتية والسائقين الزائدين.

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