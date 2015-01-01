مؤشر مسقط يصعد 0.06% بمستهل التعاملات مدفوع بصعود القيادات

ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.06 بالمائة، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، صعوداً إلى النقطة 3818.87، رابحاً 2.14 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأحد .









ودعم أداء المؤشر في الساعة 11:05 بتوقيت مسقط، صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة.





وصعد مؤشر قطاع الصناعة 0.22 بالمائة؛ بدعم جلفار للهندسة القيادي المتصدر الرابحين في تلك الأثناء بنسبة 3.8 بالمائة.





وصعد مؤشر قطاع الخدمات 0.07 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع سهم النهضة للخدمات 0.59 بالمائة.





وكان المالي أقل القطاعات ارتفاعًا في تلك الأثناء بنسبة 0.01 بالمائة؛ مع ارتفاع الخليجية للاستثمار في تلك الأثناء بنسبة 1.64 بالمائة.





وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم نحو 567.37 ألف سهم، بتنفيذ 31 صفقات، بقيمة تداول 50.05 ألف ريال.