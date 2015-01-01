مؤشر بورصة السعودية يهبط 0.32% بمستهل التعاملات
الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:47 ص
نيفين سمير
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.32% خاسرا عدد 28.47 نقطة ليصل إلى مستوى 8782.63 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.35% خاسرا 53.31 نقطة ليصل إلى مستوى 3886.04 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 11.2 مليون سهم بقيمة 229.5 مليون ريال، وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت 103 شركة.
وتراجعت 17 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%، يليه قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%.
وجاء سهم "تكوين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.61%، ثم الخبير ريت بنسبة 3.55%، ثم ميفك ريت بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم "ثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.24% ثم بدجت السعودية بنسبة 1.17%، ثم دارية ريت بنسبة 1.17%.
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