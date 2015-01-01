أبرزها "رئيس الوزراء يقابل نظيره التنزاني".. 5 أشياء حدثت وأنت نايم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها رئيس الوزراء يلتقي نظيره التنزاني لبحث سبل التعاون المشترك، الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة





كثافات مرتفعة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية مرتفعة بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.





رئيس الوزراء يلتقى نظيره التنزانى لبحث سبل التعاون المشترك

ويلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء التنزانى، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.





كان رئيس الوزراء قد استعرض فى اجتماع المجموعة الاقتصادية، أمس الأحد، تقريراً حول المؤشرات الإيجابية المتعلقة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتى شهدت ارتفاعات إيجابية خلال الفترة الماضية، بما يعكس ثقة متزايدة من جانب الشركات والكيانات الأجنبية الكبرى فى السوق المصرى.





مصرع 29 شخصا وإصابة 17 آخرين فى سقوط حافلة ركاب بالهند

وعلى المستوى الدولي، أفادت الشرطة الهندية بمصرع 29 شخصا على الأقل، فجر اليوم الاثنين، جراء سقوط حافلة ركاب فى قناة قرب مدينة أنجرا شمال البلاد.





الاتحاد الأوروبي قلق من قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "بالغ القلق"، تجاه قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم فوق مستوى الـ3.67 المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى عام 2015.





وقالت متحدثة باسم مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الأحد: "نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إيران".





وأضافت المتحدثة ماغا كوسيانيتش: "سبق أن طالبنا إيران بعدم اتخاذ المزيد من التدابير التي تقوض الاتفاق النووي".





الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة مجهولة قادمة من قطاع غزة.





وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، صباح اليوم الاثنين: "قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة حيث تم إسقاطها من قبل قوات جيش الدفاع وتم نقلها للفحص".





يذكر أن إسرائيل تواجه خسائر فادحة من جراء إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، والطائرات الورقية المشتعلة، ولم تتصد أية وسيلة دفاعية إسرائيلية لهذه الأسلحة الفلسطينية البدائية، وفيما يبدو أن إطلاق طائرة مسيرة من القطاع، هو حدث فلسطيني نادر، قبالة الداخل الإسرائيلي.



