الموسيقى والمجتمع فى الوطن العربي موضوع مؤتمر الموسيقى العربية الـ"28"

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، المحاور البحثية التى أعدتها اللجنة العلمية للمؤتمر المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية الـ 28 الذى تديره الفنانة جيهان مرسي، وتأتى تحت عنوان الموسيقى والمجتمع فى الوطن العربي، حيث تتناول ثلاثة موضوعات هى جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي ويدور حول أهمية تنشيط حركة إحياء التراث الموسيقي العربي، وإعادة تقديمة بشكل يواكب التغيرات المجتمعية المتلاحقة ويتوافق مع الذائقة الجمالية للشباب العربي وذلك من خلال البحث في سبل أحياء واعادة تقديم الانماط الغنائية التي انحسرت منها الدور الغنائي، القصيدة، المونولوج الدرامي، النوبة، القدود، تراث المسرح الغنائي وغيرها بشكل معاصر يربط الشباب العربي بتراثهم الموسيقي الأ صيل الى جانب البحث في سبل تعريف الشباب بالألات الموسيقية العربية التقليدية والشعبية وتشجعيهم علي تعلم العزف عليها والابداع الموسيقي لها مع تناول تجارب الشباب الموسيقية في عالمنا العربي والكشف عن مدي اقترابها من التراث الموسيقي العربي أو اغترابها عنه، وكذلك تأثرها بموجات وافدة أو روافد أجنبية.









ويناقش المحور الثانى أثر الحراك المجتمعي علي إبداع المراة في الموسيقي العربية من خلال أثر الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة علي الابداع الموسيقي للمراة العربية، الخصائص الفنية المميزة لاعمال أهم المبدعات في الموسيقي العربية في مجالات الغناء والعزف والتاليف والتلحين، أفاق الإبداع الإرتجالي والتصرف اللحني لديهن في الاعمال الاليه والغنائية العربية الحرة والمقيدة، الفرق النسائية ودورها في تقديم الاشكال الغنائية و الألية التي ارتبطت بالموسيقي العربية، المنسيات من المبدعات في الموسيقي العربية والاسهامات النسائية الرائدة في مجالات تعليم الموسيقي والبحث العلمي الاكاديمي وإدارة المؤسسات الموسيقية في عالمنا العربي، إثر هذه الاسهمات في مسيرة الإبداع الموسيقي العربي والأسباب والظروف والسياقات المجتمعية التي أدت إلى بروز أو انحسار هذا الدور.









ويعالج المحور الثالث موضوع الموسيقي والطفل العربي بين الماضى والحاضر من خلال تناول الخصائص الفنية لأغنية الطفل العربي في التراث الموسيقي الإذاعي والتلفزيوني في القرن العشرين، المنتج الموسيقي المقدم للطفل في الوقت الراهن في الوسائل الإعلامية المختلفة وفي القنوات الفضائية المتخصصة للطفل العربي، المسابقات التي تنظم من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية لتقديم الطفل العربي الموهوب موسيقيا وغنائيا ومدي ايجابية الدور الذي تلعبه في رعايته والحفاظ علي موهبته وتطويرها.









نترنت ولا يزيد عن 20 صفحة، هذا إلى جانب ضروة أن يتضمن المصادر والمراجع والتدوين الموسيقي للنماذج التى استعان بها الباحث والعرض التقديمي للبحث من أمثلة موسيقية ونماذج سمعية او مرئية مرتبطة بالموضوع فى مدة لا تزيد عن 15 دقيقة، ويختتم بملخص يوضح موضوعه فيما لا يزيد عن صفحة واحدة ويرفق به السيرة الذاتية للباحث ويرسل على البريد الإليكترونى للمهرجان [email protected] فى موعد أقصاه 20 سبتمبر المقبل. وتضمنت شروط التقديم أن يكون البحث جديداً ومرتبطاً بمحاور المؤتمر ولم يسبق عرضه فى اى منتدى او مؤتمر أو دورية علمية أو على مواقع الإ









يذكر ان اللجنة العلمية للمؤتمر المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية الـ 28 تضم الدكتورة رشا طموم الاستاذ بقسم النظريات والتأليف بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ( رئيساً ) وعضوية كل من الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى باكاديمية الفنون ، كريمان حرك الناقدة الموسيقية ونائب رئيس تحرير جريدة المساء ، الدكتورة هدى احمد استاذ الغناء ووكيل المعهد العالى للموسيقى العربية باكاديمية الفنون ، الدكتور محمد شبانة استاذ ورئيس قسم فنون الاداء الشعبى بالمعهد العالى للفنون الشعبية باكاديمية الفنون ، الدكتورة شيرين عبد اللطيف استاذ الموسيقى العربية ووكيل كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، الدكتورة نجلاء الجبالى استاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، الدكتور احمد يوسف الطويل استاذ ورئيس قسم علوم الموسيقى بالمعهد العالى للموسيقى العربية باكاديمية الفنون ، الناقدة الموسيقية الدكتورة ايناس جلال الدين مدير عام بالبرنامج الثقافى بالاذاعة المصرية .