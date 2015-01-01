انطلاق "برلمان الطلائع والشباب" بمحافظة قنا



وأوضحت مديرية الشباب أن من شروط الالتحاق طبقا للمراحل السنية (الطلائع من 10 الى 18 عاما، الشباب من 18 الى 25 عاما)، وتم فتح باب الانضمام للشعب البرلمانية هذا العام حتى 7 أغسطس 2019 بمراكز الشباب التي بها شعب برلمانية بجميع مراكز شباب المحافظات.



وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الانتخابات على مستوى (الإدارات الفرعية المحافظة) وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الانضمام للشعب البرلمانية والتي يتكون من خلالها الجمعية العمومية للبرلمان.



ويهدف البرنامج الى اعداد وتأهيل النشء والشباب من جميع الجوانب "سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا"، وتدريب النشء والشباب على التعبير عن آرائهم بحرية وقواعد الممارســة الديمقراطية، والمشاركة في صنع القرار من خلال مناقشات جادة وفعالة للقضـايا المختلفة بأسـلوب علمي.



وأضافت المديرية أنه سيتم تدريب المشاركين في إطار القواعد المنظمة للبرلمان ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب ولجانه النوعية ويتم التدريب العملي على ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية.



وعقب الانتهاء من اختيار المشاركين يتم تنفيذ برامج تثقيفية في مجال التنشئة الوطنية والتنمية السياسية من خلال نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال "القانون الدستوري والعلوم السياسية وخبراء برلمانيون من مجلس النواب ".



و يتم تنفيذ مؤتمر قومي كختام لأنشطة برلمان الطلائع والشباب للمشاركين ببرلمان الطلائع والشباب الممثلين لشعب برلمان الطلائع والشباب بجميع المحافظات لمناقشة بعض القضايا المطروحة على الساحة بحضور بعض الوزراء والمسئولين ويختتم بجلسة بمجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب وبعض السادة النواب رؤساء اللجان النوعية بالمجلس.







أعلنت مديرية الشباب والرياضة بقنا، بدء تلقي طلبات الانضمام، للبرنامج التدريبي التثقيفي “برلمان الطلائع والشباب"، والذي يعد نموذج محاكاة لمجلس النواب المصري بمشاركة عدد من الشباب والطلائع.