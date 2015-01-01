رفع ٢٠ طن مخلفات هدم من الطريق السريع في المنصورة





كلف محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، برفع كفاءة مدخل مدينة المنصورة من منطقة حى الأشجار.نفذت رئاسة حى غرب المنصورة حملة نظافة مكبرة استهدفت مدخل منطقة حى الأشجار من الطريق السريعقاد الحملة منى المتبولى نائب رئيس الحى، والمهندس فتحى المحلاوى رئيس جهاز الخدمات، حيث تم مواصلة رفع تراكمات مخلفات الهدم من على جانب الطريق، وقد أسفرت الحملة عن رفع مايقرب من ٢٠ طن من تراكمات مخلفات الهدم من جانب الطريق، وستظل الحملات مستمرة بالعديد من المواقع لرفع التراكمات لإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.