مؤشر البحرين يصعد 0.04% بالتعاملات المبكرة
الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:39 ص
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% رابحا 0.62 نقطة ليصل إلى مستوى 1537.67 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 653 ألف سهم، بقيمة قدرها 184 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.92% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.52% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.19%.
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