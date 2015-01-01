ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:37 ص
تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم
بورصة الكويت
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.140 نقطة ليصل إلى مستوى 6006.13 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% خاسراً عدد 6.060 نقطة ليصل إلى مستوى 6617.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% رابحاً عدد 11.980 نقطة ليصل إلى مستوى 4803.95 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 122.4 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون دينار كويتى عبر 5028 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاعى الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.20%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%.

 

وجاء سهم "التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.95%، تليه إنجازات  بنسبة 7.05%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "المنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.67% ثم المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.94%، ثم أولى تكافل بنسبة 8.75%
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
-
x
18:00
-
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس