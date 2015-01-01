عمران خان يعتزم الإقامة في منزل السفير الباكستاني خلال رحلته إلى أمريكا

يريد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الإقامة في المقر الرسمي للسفير الباكستاني في واشنطن بدلاً من فندق باهظ الثمن أثناء زيارته للولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة لخفض تكلفة الرحلة وسط حملة تقشفية من قبل الحكومة لحل المشاكل المالية في البلاد التي تعاني من ضائقة مالية.





وذكرت صحيفة "داون"، أن عمران خان، بعد توليه منصبه العام الماضي، أطلق عدة تدابير تقشفية. ويُعتقد أن المسؤولين في إسلام آباد قد أبلغوا السفارة الباكستانية بأن رئيس الوزراء خان يرغب في الإقامة في المقر الرسمي للسفير في واشنطن خلال زيارته للولايات المتحدة التي تستمر ثلاثة أيام ابتداءً من 21 يوليو.





وقال تقرير الصحيفة، إنه أثناء الإقامة في مقر إقامة السفير يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكلفة الزيارة، وإنه لا يبدو أن أجهزة المخابرات الأمريكية أو إدارة المدينة متقبلة للغاية لهذه الفكرة.





يقع مقر إقامة السفير في قلب الجيب الدبلوماسي لواشنطن. هناك ما لا يقل عن عشرة سفارات في المنطقة وحولها، بما في ذلك سفارات الهند وتركيا واليابان. ويعقد رئيس الحكومة، الزائر، عددًا من الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين والمشرعين ووسائل الإعلام وممثلي مراكز البحوث خلال إقامته في واشنطن.





وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على خطة إنقاذ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد الباكستاني المنكوب. لكن صندوق النقد الدولي قد وضع بعض الشروط الصارمة لعملية الإنقاذ، مما يشير إلى أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشفية صارمة.



