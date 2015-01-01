ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمران خان يعتزم الإقامة في منزل السفير الباكستاني خلال رحلته إلى أمريكا

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:24 ص
عمران خان يعتزم الإقامة في منزل السفير الباكستاني خلال رحلته إلى أمريكا
Advertisements
طباعة
مـحــمد حســــــــــين
 
Advertisements
يريد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الإقامة في المقر الرسمي للسفير الباكستاني في واشنطن بدلاً من فندق باهظ الثمن أثناء زيارته للولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة لخفض تكلفة الرحلة وسط حملة تقشفية من قبل الحكومة لحل المشاكل المالية في البلاد التي تعاني من ضائقة مالية.

وذكرت صحيفة "داون"، أن عمران خان، بعد توليه منصبه العام الماضي، أطلق عدة تدابير تقشفية. ويُعتقد أن المسؤولين في إسلام آباد قد أبلغوا السفارة الباكستانية بأن رئيس الوزراء خان يرغب في الإقامة في المقر الرسمي للسفير في واشنطن خلال زيارته للولايات المتحدة التي تستمر ثلاثة أيام ابتداءً من 21 يوليو.

وقال تقرير الصحيفة، إنه أثناء الإقامة في مقر إقامة السفير يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكلفة الزيارة، وإنه لا يبدو أن أجهزة المخابرات الأمريكية أو إدارة المدينة متقبلة للغاية لهذه الفكرة.

يقع مقر إقامة السفير في قلب الجيب الدبلوماسي لواشنطن. هناك ما لا يقل عن عشرة سفارات في المنطقة وحولها، بما في ذلك سفارات الهند وتركيا واليابان. ويعقد رئيس الحكومة، الزائر، عددًا من الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين والمشرعين ووسائل الإعلام وممثلي مراكز البحوث خلال إقامته في واشنطن.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على خطة إنقاذ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد الباكستاني المنكوب. لكن صندوق النقد الدولي قد وضع بعض الشروط الصارمة لعملية الإنقاذ، مما يشير إلى أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشفية صارمة.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
-
x
18:00
-
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس