ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. "الأرصاد": درجات حرارة ستنخفض على هذه المحافظات اليوم

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:37 ص
عاجل.. الأرصاد: درجات حرارة ستنخفض على هذه المحافظات اليوم
طقس
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة، تشهد اليوم، انخفاضًا ما بين درجة ودرجتين خاصة على الوجه البحري، والقاهرة، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن نسبة الرطوبة ارتفعت عن الأمس وهو ما أدى إلى تكون الشبورة المائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأضاف أن درجات الحرارة ستتراوح على مدار الأسبوع ما بين 37 و38 درجة، حيث يتميز فصل الصيف بثبات درجات الحرارة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
-
x
18:00
-
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس