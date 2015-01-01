عاجل.. "الأرصاد": درجات حرارة ستنخفض على هذه المحافظات اليوم

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة، تشهد اليوم، انخفاضًا ما بين درجة ودرجتين خاصة على الوجه البحري، والقاهرة، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.



وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن نسبة الرطوبة ارتفعت عن الأمس وهو ما أدى إلى تكون الشبورة المائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.



وأضاف أن درجات الحرارة ستتراوح على مدار الأسبوع ما بين 37 و38 درجة، حيث يتميز فصل الصيف بثبات درجات الحرارة.

