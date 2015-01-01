البورصة تستهل تعاملات اليوم الأثنين بإرتفاع جماعي لمؤشراتها





أستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأثنين ، علي ارتفاع جماعي لكافى المؤشرات ، وربح رأس المال السوقى نحو 600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 746.8 مليار جنيه.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة فقد ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14,028.74 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 571.5 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى1,468 نقطة.





من جانبه ، تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا بنسبة 4.2% والذى جاء على اثر تراجع سهم عز الدخيلة للصلب بـ 10 % و الذى يحمل الوزن السعرى الاكبر بالمؤشر بعد الغاء الرسوم على استيراد البليت ،









وخسر رأس المال السوقى نحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.2 مليار جنيه.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة فقد ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14,013.04 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.2% ليصل إلى مستوى 570.28 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.8% ليصل إلى مستوى 1,464.86 نقطة.





و جاءت قيم التداولات فى معدلاتها المتوسطة لجلسة الاحد مسجلة 471 مليون جنيه بمخطط سيولة 42.37 % للشراء وبحجم التداول على الأسهم 121 مليون ورقة مالية ، عبر تنفيذ 11.6 ألف عملية لعدد 152 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.68%، والعرب على 10.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.34%.





ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة مليون جنيه، 43.6 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 24.8 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 76.4 مليون جنيه، على التوالى.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17229 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.89% ليغلق عند مستوى 1464 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.





وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 80 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.



