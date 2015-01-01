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مورينيو: 3 أسباب منحت جنوب إفريقيا التفوق على مصر

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:27 ص
مورينيو: 3 أسباب منحت جنوب إفريقيا التفوق على مصر
جوزيه مورينيو
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عن أسباب خسارة مصر من جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الستة عشر لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر.

 

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية: " المنتخب المصري شهد تنظيما سيئا جدا داخل الملعب بينما ظهر منتخب جنوب أفريقيا بصورة منظمة للغاية وأثبت أنه يملك مدربا جيدا".

 

وأضاف: "خلال المباراة كانت خطوط المنتخب المصري غير مترابطة، خاصة خطي الدفاع ووسط الملعب، أعتقد أن الخسارة كانت مستحقة ومتوقعة طيلة مجريات المباراة.. وفي المقابل لعب منتخب جنوب أفريقيا جيدا".

 

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً: " دفاع منتخب مصر أهدى العديد من الفرص لمنتخب الأولاد من خلال تركه لمساحات فارغة بشكل كبير خلف صفوفه وفي وسط ميدانه مما سمح للمنتخب المنافس أن يخترق ويسجل الأهداف بسهولة".

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