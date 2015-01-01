ترقية 4900 موظف وموظفة في عدد من المراتب الإدارية بوزارة التعليم

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وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بترقية 4900 موظف وموظفة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون، مؤكدًا ضرورة العناية بموظفيالكادر الإداري والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.



وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرار ترقية 988 موظفا وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل 4900 موظف وموظفة سيتم ترقيتهم من جميعالمراتب وستعلن أسماؤهم تباعًا خلال الأسابيع القادمة، وستتيح الترقيات الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.



