سكان الكويت يشعرون بهزة أرضية بعد زلزال ضرب إيران
الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:26 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
وقعت، صباح اليوم الاثنين، هزة أرضية أثرت على أغلب مناطق الكويت.
ولم يتسبب الزلزال في أي أضرار، غير أن
السكان شعروا بالزلزال في مناطق عديدة من البلاد، حسب صحيفة "الوطن" الكويتية.
تأتي هذه الهزة الأرضية، تأثرا بالزلزال
الذي ضرب غربي إيران، وبلغت قوته 5.7 على مقياس ريختر.
ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
فقد ضرب أيضا زلزال على بعد 84 كيلومترا شرقي إيران بقوة 5.6 درجة.
Advertisements
المزيد عن: سكان الكويت زلزال ايران ايران الكويت
- زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ساحل بيرو الجنوبي
- حصد آلاف القتلى والمصابين.. التفاصيل الكاملة للزلزال الذي ضرب 6 دول
- "المركز الوطني للزلازل" يكشف حقيقة وقوع هزة أرضية في جدة
- زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
- زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب رومانيا
- عاجل.. زلزال بقوة 7.7 ريختر يضرب الإكوادور
- أقواها 5.2 ريختر.. 18 هزة أرضية تضرب ألاسكا فى يوم واحد