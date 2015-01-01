سكان الكويت يشعرون بهزة أرضية بعد زلزال ضرب إيران

وقعت، صباح اليوم الاثنين، هزة أرضية أثرت على أغلب مناطق الكويت.

ولم يتسبب الزلزال في أي أضرار، غير أن السكان شعروا بالزلزال في مناطق عديدة من البلاد، حسب صحيفة "الوطن" الكويتية.

تأتي هذه الهزة الأرضية، تأثرا بالزلزال الذي ضرب غربي إيران، وبلغت قوته 5.7 على مقياس ريختر.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقد ضرب أيضا زلزال على بعد 84 كيلومترا شرقي إيران بقوة 5.6 درجة.