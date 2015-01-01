"الحصيني": الليلة أحر ليلة على الرياض

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أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن ليلة الاثنين، هي ”أحرّ” ليلة في مدينة الرياض العاصمة منذ دخول فصل الصيف فلكيًا وفعليًا.



وقال ”الحصيني”: ”الليلة ليلة الاثنين ١٤٤٠١١٥هـ يوافق ٨ يوليو ٢٠١٩م ”أحر” ليلة في مدينة الرياض العاصمة منذ دخول فصل الصيف فلكيًا وفعليًا”.



وأضاف: ”سجلت الساعة الحادي عشرة ليلًا ثمان وثلاثون درجة مئوية، معنى ذلك أن نضج التمر هذا العام سيكون مبكرًا ومتوقع خلال الأسبوع القادم كثرة الرطب –الخراف”.



