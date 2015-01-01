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الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مركز لإنزال الأسماك في الساحل الغربي

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:10 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مركز لإنزال الأسماك في الساحل الغربي
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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افتتح الهلال الأحمر الإماراتي مركز الإنزال السمكي في منطقة باب المندب بمديرية ذو باب، بالساحل الغربي لليمن، بعد إعادة تأهيله وترميمه وتجهيزه.

 

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن هذا المشروع تم تنفيذه بهدف إتاحة الفرصة أمام 4500 صياداً للعودة إلى ممارسة نشاطهم مجددا في مجال الاصطياد، وتفعيل حركة بيع وتسويق الأسماك.. موضحا بأن المشروع يأتي ضمن 24 مركزا للإنزال السمكي تم تأهيلها وإنشاؤها من قبل دولة الامارات وعلى امتداد قرى ومناطق الساحل الغربي.

 

من جهته أكد محمد فضل الشاعري، مدير عام مديرية ذو باب، بان دولة الإمارات قامت بدور كبير وأساسي في إعادة تطبيع الحياة في مختلف مناطق المديرية، من خلال تأهيل وترميم 6 مراكز للإنزال السمكي في مناطق (واحجة، الكدحة، الجديد، ذو باب، باب المندب).. منوها إلى أن هذه المشاريع الحيوية التي مولتها الامارات واشرفت على تنفيذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تخدم اكثر من 30 الف نسمة.

 

صيادون مستفيدون عبروا عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي كرست كل جهدها من اجل دعم وتشجيع الصيادين من خلال مشاريع تأهيل مراكز الإنزال السمكي التي أسهمت بشكل فاعل في تنشيط حركة الاصطياد وبيع وتسويق الأسماك.. مشيدين بالدعم الاماراتي السخي الذي اشتمل على عدد كبير من المشاريع الخدمية والتنموية الهامة والمستدامة في مختلف قرى ومناطق الساحل الغربي، وفي مدن ومحافظات اليمن المحررة ككل.

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