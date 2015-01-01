ترتيب الأفلام في سوق شباك التذاكر الأمريكي

تصدر فيلم الحركة والمغامرات الجديد ”الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن“ (سبايدر مان : فار فروم هوم) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا إيرادات بلغت 93.6 مليون دولار.





والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.





وتراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة ”حكاية لعبة 4“(توي ستوري 4) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 34.3 مليون دولار.





واحتفظ الفيلم الكوميدي ”أمس“ (يسترداي) بالمركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار.





والفيلم بطولة هيميش باتل وليلي جيمس وكيت مكينون ومن إخراج داني بويل.





وتراجع فيلم الرعب ”عودة أنابيل“ (أنابيل كمز هوم) من المركز الثاني إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 9.8 مليون دولار.





والفيلم بطولة باتريك ويلسون وفيرا فاميجا وستيفان بلاكهارت ومن إخراج جاري دوبرمان.





وتراجع فيلم الخيال ”علاء الدين“ من المركز الرابع إلى المركز الخامس محققا إيرادات بلغت 7.6 مليون دولار.





والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومن إخراج جاي ريتشي.







