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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية لأسر الشهداء في الضالع

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:05 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية لأسر الشهداء في الضالع
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس السبت، توزيع عدد كبير من السلل الغذائية لكافة أسر شهداء محافظة الضالع بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وشهد مبنى المحافظة تدشين توزيع السلل الغذائية والبالغ عددها 1800 سلة بحضور محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح، ومدير عام مكتب الشهداء والجرحى سيف علي.

 

وقدّم محافظ الضالع اللواء علي مقبل شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً على كل الجهود التي بذلت وتبذل في سبيل دعم أهالي المحافظة وأسر الشهداء والجرحى على وجه الخصوص.

 

من جانبه أوضح مدير مكتب الشهداء إن عملية الصرف لأسر الشهداء ستستمر خلال اليومين المقبلين بشكل كامل وفق كشوفات شملت كل الشهداء من أبناء محافظة الضالع .

 

من جانبهم اسر الشهداء الذين حضروا التدشين نقلوا رساله تقدير للمواقف الخيره لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة وشعبها الأصيل إلى جانبهم في ظل الأوضاع الراهنة.

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