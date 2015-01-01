أومتيتي يورط برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي صامويل أومتيتي نجم برشلونة وضع إدارة النادي والجهاز الفني في وضع محرج.



وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة وضع أومتيتي ضمن طاولة البيع في الصيف الحالي وارتبط لفترات طويلة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان لاسيما وأن PSG فشل في ضم الهولندي ماتياس دي ليخت نجم آياكس.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي لم يتوقف عن العمل في الصيف الحالي طوال فترة عطلته الصيفية ليعود للملاعب بأفضل طريقة ممكنة وليرد على الانتقادات القاسية التي تعرض لها في الفترة الماضية.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي خرج لفترات طويلة من حسابات آرنيستو فالفيردي المدير الفني للبرسا في الموسم الماضي بسبب تألق كلا من جيرارد بيكي وكليمينت لينجلي ولكن أومتيتي مازال يثق في قدراته على إقناع فالفيردي بامكانياته الفنية وحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق في الموسم المقبل.