زيدان يرفض صفقة بيريز الخيالية

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن رفض زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى ونجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، السبب الرئيس فى رفض زيدان التعاقد مع نيمار وهو عدم الحاجة إلى أجنحة هحومية بعد التعاقد مع الثنائي رودريجو والبلجيكى إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة أن التعاقد مع نيمار سيفقد الريال لاعبه البرازيلي فيسنسيوس الذى شارك خلال الموسم الماضي وظهر بشكل جيد، خاصة بعد زيادة الأجنحة فى الفريق مما سيؤثر على مشاركة اللاعب.