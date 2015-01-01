زيدان يرفض صفقة بيريز الخيالية
الإثنين 08/يوليه/2019 - 07:41 ص
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية عن رفض زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى ونجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، السبب الرئيس فى رفض زيدان التعاقد مع نيمار وهو عدم الحاجة إلى أجنحة هحومية بعد التعاقد مع الثنائي رودريجو والبلجيكى إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة أن التعاقد مع نيمار سيفقد الريال لاعبه البرازيلي فيسنسيوس الذى شارك خلال الموسم الماضي وظهر بشكل جيد، خاصة بعد زيادة الأجنحة فى الفريق مما سيؤثر على مشاركة اللاعب.
وأكدت الصحيفة أن فيسنسيوس سوف يقوم بتغيير مركزه الموسم المقبل من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن بعد التعاقد مع هازارد.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، السبب الرئيس فى رفض زيدان التعاقد مع نيمار وهو عدم الحاجة إلى أجنحة هحومية بعد التعاقد مع الثنائي رودريجو والبلجيكى إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة أن التعاقد مع نيمار سيفقد الريال لاعبه البرازيلي فيسنسيوس الذى شارك خلال الموسم الماضي وظهر بشكل جيد، خاصة بعد زيادة الأجنحة فى الفريق مما سيؤثر على مشاركة اللاعب.
وأكدت الصحيفة أن فيسنسيوس سوف يقوم بتغيير مركزه الموسم المقبل من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن بعد التعاقد مع هازارد.
Advertisements