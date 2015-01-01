الموت يفجع المطربة أمينة





أفجع الموت المطربة أمينة، حيث توفيت مع الساعات الأول لفجر هذا اليوم شقيقتها عزة، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة بمنزلها.





وسيتم نقل جثمان شقيقة أمينة بعد إلى الإسكندرية لدفنها بمنطقة كرموز، عقب صلاة الجنازة عليها هناك.





وقالت المطربة أمينة في تصريحات صحفية، إنها ستتلقى العزاء في وفاة شقيقتها بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد عودتها من الإسكندرية.







