اليوم.. الرئيس السيسي يترأس قمة تنسيقية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، قمة تنسيقية تعقد بالعاصمة النيجرية "نيامى"، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، ورؤساء التكتلات الإفريقية، "الكوميسا"، و"مجموعة شرق إفريقيا إياك"، و"أيكواس"، و"السادك"، ومجموعة التنمية "الإيجاد"، بالإضافة إلى مجموعتى "اتحاد المغرب العربى"، و"الساحل والصحراء"، لوضع أطر التكامل مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التى تم إطلاقها فى القمة الإفريقية الاستثنائية، أمس الأحد.

ومن المقرر خلال القمة التنسيقية أن تطرح التكتلات الاقتصادية الإفريقية رؤيتها تجاه تنفيذ الاتفاقية القارية التى وقَّعتها 54 دولة، ودخلت حيز التنفيذ فى الـ 30 من مايو الماضى.





من جانبه، أشاد موسى فقى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، بالإطلاق الرسمى لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ووصفها بأنها "لحظة تاريخية" فى تاريخ القارة السمراء.





وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية رسميًا يعد بمثابة خطوة مهمة على طريق تحقيق الأهداف الواردة فى أجندة الاتحاد الإفريقى 2063، مشيرًا إلى أن السريان السريع لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يعد مصدر اعتزاز كبير للقارة الإفريقية.





وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية تعد وسيلة فعَّالة لتعزيز التصنيع والاندماج مع الأهداف والطموحات الواردة فى أجندة 2063.



