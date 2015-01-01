برشلونة ينسحب من سباق ضم نجم آياكس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قرر الانسحاب من سباق التعاقد على ماتياس دي نجم وقائد آياكس الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب مماطلة إدارة ناديه في الطلبات المادية.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإس بانية بأنه في إيطاليا يقولون أن دي ليخت اتصل بساري المدير الفني ليوفنتوس لمعرفة الدور الذي سيلعبه في الفريق أي لاعب أساسي أم احتياطي.



وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة قرر الانسحاب من المزاد الذي فتحه مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت على الرغم من أن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة ترك رسالة غامضة وقال فيها أنه يعرف أين سيلعب دي ليخت ولكن هو (يقصد دي ليخت) من سيقول.