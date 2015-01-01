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فنانة شهيرة تشن هجوما على معجبات بوراك أوزجيفيت بعد هستيريا استقباله ببيروت

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:59 ص
فنانة شهيرة تشن هجوما على معجبات بوراك أوزجيفيت بعد هستيريا استقباله ببيروت
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انتقدت الفنانة آلين لحود، حالة من الهستيريا التي سادت استقبال الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، من قبل المعجبات خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت من أجل افتتاح أحد محلات الألبسة.

وكتبت آلين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي: "غط ع قلبك تسلميلي كرمال بوراك؟؟ وآكلي تاكلك إنت واللي نمى فيكي ثقافة المسلسلات التركية شعب أهبل ديكتاتور وأكتر بدكن لتتربو وتسيرو عالم".

وعبرت عن استيائها قائلة: "مراهقات سخيفات ويلي مربي فالنعم من هيك أهل بربو هيك أصناف من أشباه البشر".





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