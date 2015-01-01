فنانة شهيرة تشن هجوما على معجبات بوراك أوزجيفيت بعد هستيريا استقباله ببيروت
الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:59 ص
Advertisements
Advertisements
انتقدت الفنانة آلين لحود، حالة من الهستيريا التي سادت استقبال الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، من قبل المعجبات خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت من أجل افتتاح أحد محلات الألبسة.
وكتبت آلين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي: "غط ع قلبك تسلميلي كرمال بوراك؟؟ وآكلي تاكلك إنت واللي نمى فيكي ثقافة المسلسلات التركية شعب أهبل ديكتاتور وأكتر بدكن لتتربو وتسيرو عالم".
وعبرت عن استيائها قائلة: "مراهقات سخيفات ويلي مربي فالنعم من هيك أهل بربو هيك أصناف من أشباه البشر".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- بوراك اوزجيفيت ينفي شائعة عدم قدرته على الانجاب
- شاهد.. بورك أوزجيفيت في جلسة تصوير متنوعة بين الكلاسيك والكاجوال
- بورك أوزجيفيت في جلسة تصوير جديدة
- هذه الدولة تعرض جنسيتها على بوراك أوزجيفيت
- "فيلا بـ3 مليون يورو وحساب بنكي".. هدية فنان شهير لزوجته بمناسبة حملها
- شاهد.. بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة (صور)
- لهذا السبب.. منتج تركي شهير يعتذر لـ بوراك أوزجيفيت وزوجته
- بوراك أوزجيفيت يكشف حقيقة مرض زوجته فهرية إيفتجن
- فنانة شهيرة تعتذر عن فستانها المكشوف.. وهذا ما ندمت عليه!
- ابن بوراك أوزجيفيت يدخل عالم السوشيال ميديا قبل ولادته