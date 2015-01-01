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جريزمان يحصن نفسه من عقوبات أتليتكو

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:50 ص
جريزمان يحصن نفسه من عقوبات أتليتكو
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علاء خليف
 
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 نجح الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، في تحصين نفسه من العقوبات المحتملة حال غيابه عن تدريبات أتليتكو خلال الفترة المقبلة، بعدما تعثرت مفاوضات إنتقاله لصفوف برشلونة في الفترة القادمة.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ جريزمان، أبلغ نادي أتلتيكو، مؤخرًا بشكل رسمي أنَّه سيدفع الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 120 مليون يورو.


وأشارت إلى أنَّ هذه إستراتيجية قانونية من المهاجم الفرنسي، حتى لا يتعرَّض لعقوبات إذا غاب عن التدريبات الأولى لأتلتيكو مدريد، استعدادًا للموسم الجديد.


ويمتلك جريزمان وبرشلونة مهلة حتي نهاية شهر يوليو، من أجل دفع الشرط الجزائي لأتلتيكو مدريد، وإن كان البارسا يخطط لتقديمه يوم 14 من الشهر الجاري.


ويرفض النادي الكتالوني، زيادة الرسوم المدفوعة لحسم صفقة جريزمان أو التخلي عن الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.
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