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خالد الجندي: "من كتر الفهم الشمال وحشنا الكلام بحسن نية"

الإثنين 08/يوليه/2019 - 07:23 ص
خالد الجندي: من كتر الفهم الشمال وحشنا الكلام بحسن نية
خالد الجندي
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن انتشار "الفهلوة" و"الفهم الشمال" للكلمات جعل الناس تفكر أكثر من مرة في أي فعل أو قول يصدر منهم لأنه يمكن تحريفه.

وأضاف "الجندي"، في برنامجه "قيم الحياة" المذاع على إذاعة "الراديو 9090": "من كتر الفهم الشمال وحشنا الكلام بحسن نية.. إن انت تتكلم مع حد وكلامك ميتفهمش غلط ولا شمال وتتكلم بشكل طبيعي بدون خوف".

ولفت الداعية الإسلامي إلى أن الإنسان يحتاج إلى العودة لحالة عدم التلوث، وهذا السبب هو الذي يجعل الإنسان مستريحا عندما يكون بمفرده.

وتابع: "علشان كدة ربنا خلق لنا النوم.. علشان يعملك reset أو ضبط مصنع"، لافتا إلى أن ضبط المصنع هو أن تعود إلى فطرتك التي خلقك عليها الله.
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