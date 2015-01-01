مشاهدات خيالية لبرومو "Jumanji: The Next Level" (فيديو)
الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:28 ص
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نشرت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة والكوميديا والخيال الشهير "Jumanji: The Next Level"، على أن يتم عرضه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في 13 ديسمبر القادم 2019.
وحقق الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم أكثر من30 مليون مشاهدة منذ نشره في 1 يوليو الجاري وحتى الآن، كما دخل ضمن قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وقرر القائمون على الفيلم عرض في أعياد الكريسماس في سبتمبر المقبل.
الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان.
ويشارك فى بطولة Jumanji 2 عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.
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