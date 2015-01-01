وزير الدفاع الإيراني: إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة رسالة بأننا سنحمي حدودنا
الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:37 ص
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قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة رسالة بأن إيران ستحمي حدودها.
وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الاثنين، أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية تصرف خاطئ.
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