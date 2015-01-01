خبير أمني يحذر: عدد السكان في مصر قد يصل إلى 150 مليون نسمة عام 2050



وشدد "خيرالله"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، على أهمية أن يكون الشعب بصحة جيدة وتعليم جيد لكي يكون منتجا وعاملًا.



ولفت، إلى أن العالم يحترم الأقوياء، وعندما يكون الشعب قويا ومنتجا وعاملا سيعمل العالم للمصريين ألف حساب.

حذر الفريق حسام خيرالله، الخبير الأمني، من الزيادة السكانية على مستقبل مصر، مشددًا على أن عدد السكان في مصر قد يصل إلى 150 مليون نسمة، عام 2050.