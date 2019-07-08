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توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم الاثنين

الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:59 ص
توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم الاثنين
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 يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط أحيانا على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

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المزيد عن: طقس درجات الحرارة حالة الطقس توقعات الأرصاد
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