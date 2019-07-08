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موعد مباراة كوت ديفوار ومالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية

الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:23 ص
موعد مباراة كوت ديفوار ومالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية
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يواجه منتخب مالي نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الاثنين 8 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ملعب السويس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.


وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.


وتأهل منتخب كوت ديفوار كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزين على منتخبي جنوب افريقيا ونامبيا، وهزيمة واحدة من منتخب المغرب.


بينما صعد منتخب مالي كمتصدر للمجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط،بعد الفوز في مباراتين على منتخبي انجولا وموريتانيا، وتعادل وحيد مع منتخب تونس.


كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب كوت ديفوار ومنتخب مالي في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الفجر الرياضي.
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