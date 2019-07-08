خاص.. ألان جريس: أتفهم النقد لأداء تونس ولكننا منتخب متجانس وبطولة كأس الأمم صعبة

أكد ألان جريس المدير الفنى الفرنسي لمنتخب تونس على صعوبة بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام فى مصر خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو المقبل.





وقال جريس في تصريحات أختص بها "الفجر الرياضي" : "بطولة كأس الأمم الإفريقية هذا العام ليست بطولة سهلة لجميع الفرق،لأن الجميع مستعد بشكل جيد وأيضاً ملتزم تماماً خلال المباريات مع مستوى فنى جيد لجميع المنتخبات".





وأضاف :" المنتخب التونسي يلعب فى البطولة الحالية، بشكل جيد، نحن نلعب جيداً كفريق متجانس جداً ".





وعن الإنتقادات التى توجه لأداء نسور قرطاچ خلال البطولة بعد عدم الفوز حتى الأن، قال :" أعلم جيداً أن التأهل من دور المجموعات بثلاث تعادلات دون أى فوز لا يتناسب مع صفات منتخب كبير مثل منتخب تونس، وأنا أتفهم وأتقبل النقد بشأن أداء المنتخب ".





ويذكر أن منتخب تونس تأهل ثانياً عن المجموعة الخامسة بعد التعادل فى ثلاث مواجهات أمام كل من أنجولا ومالى وموريتاتيا، وسيواجه اليوم منتخب غانا ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.